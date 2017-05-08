Лондонский "Арсенал" нашел главного кандидата на роль преемника Венгера - TF1

У руководства лондонского "Арсенала" появился главный кандидат на должность главного тренера, которую сейчас занимает француз Арсен Венгер.

Преемником Венгера на тренерском мостике "Канониров", по версии TF1, может стать нынешний главный тренер «Монако» португалец Леонарду Жардим.

Напомним, контракт Арсена Венгера с "Арсеналом" истекает по окончании сезона-2016/17 и до сих пор не продлён. Кроме того, Венгер в последнее время подвергается жесткой критике из-за неудач команды в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.

Интересно, что Венгер до своего прихода в "Арсенал" 20 лет назад также провел 7 лет в качестве наставника "Монако".

Пригласить 42-летнего Леонарду Жардима также может миланский «Интер», но у "нерадзурри" в приоритете наставник «Челси» Антонио Конте и рулевой «Атлетико» Диего Симеоне.