Легенда футбола Диего Марадона вернулся к тренерской деятельности
11:57, 08 мая 2017Футбол
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56-летний аргентинец возглавил клуб, который выступает во втором дивизионе чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов.
Диего Марадона возглавил клуб из ОАЭ / twitter.com
Знаменитый футболист Диего Марадона вернулся к тренерской работе.
56-летний аргентинец возглавил футбольный клуб «Аль-Фуджайра», который выступает во втором дивизионе Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба клуба.
Подробности контракта не разглашаются.
Следует отметить, что последним местом работы Марадоны был клуб «Аль-Васл», выступающий в лиге ОАЭ, которым он руководил в сезоне-2011/12 и занял с ним лишь восьмое место. Напомним, с 2008-го по 2010 гг. Марадона находился также на посту наставника сборной Аргентины.
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