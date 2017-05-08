Легенда футбола Диего Марадона вернулся к тренерской деятельности

Знаменитый футболист Диего Марадона вернулся к тренерской работе.

56-летний аргентинец возглавил футбольный клуб «Аль-Фуджайра», который выступает во втором дивизионе Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба клуба.

Подробности контракта не разглашаются.

Следует отметить, что последним местом работы Марадоны был клуб «Аль-Васл», выступающий в лиге ОАЭ, которым он руководил в сезоне-2011/12 и занял с ним лишь восьмое место. Напомним, с 2008-го по 2010 гг. Марадона находился также на посту наставника сборной Аргентины.