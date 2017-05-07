19-летний динамовец Цыганков забил самый красивый гол сезона в чемпионате Украины (видео)

В поединке киевского "Динамо" и "Александрии", который завершился разгромной победой киевлян (6:0), был забит, возможно, лучший гол украинской Премьер-лиги нынешнего сезона.

Читайте такжеКиевское "Динамо" разродилось шестью голами в ворота "Александрии" в матче Премьер-лигиНа 80-й минуте Виктор Цыганков принял мяч на грудь после классного заброса и, находясь спиной к воротам, пробил в падении ударом через себя. Лучший гол тура и, скорее всего, всего сезона!