19-летний динамовец Цыганков забил самый красивый гол сезона в чемпионате Украины (видео)
22:43, 07 мая 2017Футбол
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Виктор Цыганков создал мини-шедевр на НСК "Олимпийский".
Виктор Цыганков забил невероятный гол в матче с "Александрией" / facebook.com/fcdynamoua
В поединке киевского "Динамо" и "Александрии", который завершился разгромной победой киевлян (6:0), был забит, возможно, лучший гол украинской Премьер-лиги нынешнего сезона.
Читайте такжеКиевское "Динамо" разродилось шестью голами в ворота "Александрии" в матче Премьер-лигиНа 80-й минуте Виктор Цыганков принял мяч на грудь после классного заброса и, находясь спиной к воротам, пробил в падении ударом через себя. Лучший гол тура и, скорее всего, всего сезона!
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