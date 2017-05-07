Киевское "Динамо" разродилось шестью голами в ворота "Александрии" в матче Премьер-лиги

В Киеве на НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" принимало "Александрию" в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Сергея Реброва добились победы с разгромным счетом 6:0.

Надо отметить, что практически весь матч "Александрия" провела вдесятером - на 5-й минуте был удален Симинин.

"Бело-синие" открыли счет уже на 7-й минуте - Ярмоленко реализовал пенальти. На 12-й минуте Беседин с передачи того же Ярмоленко забил второй мяч. На перерыв киевляне ушли, выигрывая со счетом 3:0 благодаря голу Гармаша (45-я минута).

Во втором тайме ход игры не поменялся. На 57-й минуте Гармаш сделал дубль, на 73-й минуте отличился Морозюк.

Самый красивый мяч - в падении через себя - оформил 19-летний Цыганков на 80-й минуте игры.

6:0 - самая крупная победа в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги. С таким же счетом в 19-м туре "Александрия" обыграла "Волынь". "Динамо" повторило этот результат.