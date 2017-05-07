Премьер-лига, 28-й тур, "Динамо" - "Александрия": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" проходит заключительный поединок 28-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает "Александрию", сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды из верхней шестерки. Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" потеряло все шансы на первое место - вчера "Шахтер" досрочно завоевал чемпионское звание.

У "Александрии" с турнирной мотивацией проблем нет. Команда ведет борьбу за еврокубки и на данный момент занимает 5-е место. В случае сенсационной победы над "Динамо" подопечные Владимира Шарана вернут себе четвертую ступеньку в таблице.

Матч "Динамо" - "Александрия" начнется в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".