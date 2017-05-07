"Зирка" и "Днепр" разошлись миром в поединке Премьер-лиги

В Кропивницком завершился очередной поединок 28-го тура Премьер-лиги, в котором "Зирка" принимала "Днепр".

Гости забили быстрый гол. Уже на 7-й минуте Евгений Чеберко протянул мяч с центра поля и пробил в нижний угол. 0:1.

"Зирка" ответила аналогичным образом в начале второго тайма. Успех команде Романа Монарева принесла 48-я минута: капитан гостей Федерико Перейра ударом головой сравнял счет.

Второй тайм прошел в атаках одной и другой команды, но счет остался прежним - 1:1.

"Зирка" остается на 9-м месте в турнирной таблице. У команды 30 очков. "Днепр" - на предпоследней позиции с 19-ю пунктами.