"Сталь" одержала волевую победу над "Карпатами" в матче Премьер-лиги

"Сталь" из Каменского одержала победу над львовскими "Карпатами" в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:1. Встреча состоялась в Днепре на стадионе "Метеор". Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Первый тайм был за "Карпатами". Львовяне забили гол на 12-й минуте. После розыгрыша углового отличился Андрей Нестеров.

Однако "Сталь" не только сумела отыграться, но и в кульминации встречи добыла победу.

Сперва на 69-й минуте отличился Роман Дебелко, а за две минуты до финального свистка дальним ударом удалось забить Роману Карасюку. Этот гол принес подопечным Леонида Кучука волевую победу.

"Сталь" набрала 34 очка и сравнялась с "Ворсклой". Команды делят 7-8 места.

"Карпаты" остались на 10-й позиции в турнирной таблице.