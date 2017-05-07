"Сталь" одержала волевую победу над "Карпатами" в матче Премьер-лиги
Победный гол "сталевары" забили на 88-й минуте дальним ударом.
"Сталь" из Каменского одержала победу над львовскими "Карпатами" в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:1. Встреча состоялась в Днепре на стадионе "Метеор". Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Первый тайм был за "Карпатами". Львовяне забили гол на 12-й минуте. После розыгрыша углового отличился Андрей Нестеров.
Однако "Сталь" не только сумела отыграться, но и в кульминации встречи добыла победу.
Сперва на 69-й минуте отличился Роман Дебелко, а за две минуты до финального свистка дальним ударом удалось забить Роману Карасюку. Этот гол принес подопечным Леонида Кучука волевую победу.
"Сталь" набрала 34 очка и сравнялась с "Ворсклой". Команды делят 7-8 места.
"Карпаты" остались на 10-й позиции в турнирной таблице.