Донецкий "Шахтер" стал чемпионом Украины по футболу в десятый раз

Донецкий «Шахтер» стал 10-кратным чемпионом Украины по футболу.

В Харькове состоялся поединок горняков с луганской "Зарей". Победа в этом матче обеспечивала подопечным Паулу Фонсеки досрочное завоевание золотых медалей Премьер-лиги.

"Оранжево-черные" справились с задачей, выиграв со счетом 3:2. При этом по ходу игры "Шахтер" громил "Зарю" 3:0, но луганская команда сумела отыграть два мяча в концовке встречи, сообщает официальный сайт УПЛ.

Счет открыл на 38-й минуте Факундо Феррейра. В начале второго тайма "Шахтер" забил вновь, причем в течение трех минут отличился дважды. На 52-й минуте счет 2:0 сделал Исмаили, а на 55-й Ордец провел третий гол.

"Заря" напомнила о себе на 80-й минуте голом Харатина, а на 88-й Бонавентуре сделал счет 3:2, чем заставил понервничать болельщиков горняков в последние мгновения игры. Тем не менее, "Шахтер" довел дело до конца.

После этого успеха «Шахтер» стал недосягаемым для киевского «Динамо» в сезоне-2016/17.

По количеству побед в чемпионатах Украины «Шахтер» по-прежнему уступает только киевскому «Динамо», в активе которого 15 титулов. У "Шахтера" - 10.