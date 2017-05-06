"Олимпик" обыграл "Черноморец" в матче Премьер-лиги

На киевском стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского состоялся поединок 28-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Олимпик" принимал "Черноморец".

Номинальные хозяева добились победы со счетом 1:0.

"Олимпик" имел несколько голевых моментов в первой половине игры и сумел распечатать ворота соперника на 16-й минуте. Защитник "Олимпика" Иван Брикнер нанес удар метров с 25-ти, который был неберущимся для голкипера гостей.

После перерыва "Черноморец" владел территориальным преимуществом, но кроме удара Андриевского в перекладину ничем не запомнился.

Победа позволила "Олимпику" набрать 39 очков и подняться с шестого на четвертое место в таблице. У "Александрии" и "Черноморца" - по 37 баллов.