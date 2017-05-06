Экс-футболист львовских "Карпат" Игорь Пластун стал чемпионом Болгарии
15:05, 06 мая 2017Футбол
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Игорь Пластун, выступающий в Болгарии с лета 2016 года, стал чемпионом страны.
"Лудогорец" в шестой раз подряд стал чемпионом Болгарии / ludogorets.com
Футбольный клуб «Лудогорец», за который выступает украинский защитник Игорь Пластун, досрочно стал чемпионом Болгарии, сообщает официальный сайт соревнований.
В 31-м туре «Лудогорец» обыграл «Локомотив» со счетом 3:0 и оторвался в турнирной таблице от ЦСКА, у которого осталось шесть матчей, на 19 очков.
Кроме того, команда Пластуна вышла в финал Кубка Болгарии, где сыграет с клубом "Ботев".
Игорь Пластун перешел в «Лудогорец» из львовских «Карпат» летом 2016 года. За новую команду он провел 28 матчей и забил 1 гол во всех турнирах.
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