Экс-футболист львовских "Карпат" Игорь Пластун стал чемпионом Болгарии

Футбольный клуб «Лудогорец», за который выступает украинский защитник Игорь Пластун, досрочно стал чемпионом Болгарии, сообщает официальный сайт соревнований.

В 31-м туре «Лудогорец» обыграл «Локомотив» со счетом 3:0 и оторвался в турнирной таблице от ЦСКА, у которого осталось шесть матчей, на 19 очков.

Кроме того, команда Пластуна вышла в финал Кубка Болгарии, где сыграет с клубом "Ботев".

Игорь Пластун перешел в «Лудогорец» из львовских «Карпат» летом 2016 года. За новую команду он провел 28 матчей и забил 1 гол во всех турнирах.