Воспитанник киевского "Динамо" Мякушко принес "Ворскле" победу в матче Премьер-лиги

В Луцке состоялся матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимала полтавскую "Ворсклу".

Гости добились победы с минимальным счетом 1:0.

На 24-й минуте игры атака правым флангом завершилась подачей на дальний угол вратарской площади, и воспитанник "Динамо" Сергей Мякушко, выступающий за "Ворсклу" на правах аренды, заставил ошибиться голкипера хозяев Недилько.

Луцкая команда могла сравнять счет незадолго до конца встречи, но удар Романа Ильницкого пришелся в стойку ворот.

Победа позволила "Ворскле" набрать 34 очка и закрепиться на 7-м месте турнирной таблицы. У "Волыни" 13 очков и минимальные шансы на сохранение места в элитном дивизионе.