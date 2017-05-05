Воспитанник киевского "Динамо" Мякушко принес "Ворскле" победу в матче Премьер-лиги
21:04, 05 мая 2017Футбол
415
Полтавчане обыграли на выезде "Волынь".
"Волынь" - "Ворскла" - 0:1 / ua-football.com
В Луцке состоялся матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимала полтавскую "Ворсклу".
Гости добились победы с минимальным счетом 1:0.
На 24-й минуте игры атака правым флангом завершилась подачей на дальний угол вратарской площади, и воспитанник "Динамо" Сергей Мякушко, выступающий за "Ворсклу" на правах аренды, заставил ошибиться голкипера хозяев Недилько.
Луцкая команда могла сравнять счет незадолго до конца встречи, но удар Романа Ильницкого пришелся в стойку ворот.
Победа позволила "Ворскле" набрать 34 очка и закрепиться на 7-м месте турнирной таблицы. У "Волыни" 13 очков и минимальные шансы на сохранение места в элитном дивизионе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter