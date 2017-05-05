ФИФА снял дисквалификацию с Лионеля Месси

Апелляционный комитет ФИФА снял четырехматчевую дисквалификацию с нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси за оскорбление судьи. Тем самым ФИФА удовлетворила жалобу, поданную аргентинской футбольной ассоциацией от имени самого Месси.

В итоге наказание, наложенное на форварда сборной Аргентины, было отменено. Санкции сняты из-за недостаточных доказательств. Также был отменён денежный штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Напомним, сперва Месси был наказан на четыре матча после того, как выругался в адрес бокового рефери матча Аргентина - Чили 23 марта этого года. Сам аргентинец утверждал, что его слова не были обращены к арбитру.

Лионель ​Месси отказался приносить извинения ФИФА за инцидент.