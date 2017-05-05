Премьер-лига, 28-й тур, "Волынь" - "Ворскла": видео онлайн-трансляция
В Луцке проходит стартовый матч очередного тура украинской Премьер-лиги.
Сегодня в Луцке проходит стартовый матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимает полтавскую "Ворсклу", сообщает официальный сайт соревнований.
Встречаются команды из нижней шестерки. Тем не менее, клубы решают разные задачи. У "Ворсклы" на данный момент 31 очко и 7-е место, у "Волыни" - 13 баллов и последнее 12-е место в таблице.
Победа в этом матче гораздо нужнее "Волыни", которая все еще не теряет надежд на сохранение прописки в Премьер-лиге.
Матч "Волынь" - "Ворскла" начнется в 19.00.
ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.
Подробности читайте на УНИАН: https://sport.unian.net/football/1888381-premer-liga-26-y-tur-dnepr-vorskla-video-onlayn-translyatsiya.html