Переговоры Ярослава Ракицкого с миланским "Интером" о переезде в Италию в полном разгаре

Вчера представители миланского "Интера" провели встречу с агентами защитника "Шахтёра" Ярослава Ракицкого, информирует издание Tutto Mercato.

Согласно источнику, на встрече присутствовали агент игрока Александр Гарини, брат Ракицкого, а также адвокат Мухсин Айдын. Сообщается, что эта встреча представителей "Интера" и Ракицкого была уже не первой. Ранее стороны встречались ещё в феврале 2017 года.

Читайте также"Шахтер" продлил контракт с Ракицким на 5 летИсточник отмечает, что буквально на днях Ракицкий продлил контракт с "Шахтёром" до 2022 года. А это значит, что "Интеру" придется серьезно раскошелиться, чтобы приобрести украинского игрока.

При этом итальянское издание предположило, что продление контракта с Ракицким было устроено донецким клубом специально для того, чтобы была возможность набить цену и продать футболиста подороже.