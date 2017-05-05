Лионель Месси отказался приносить извинения ФИФА за оскорбление арбитра

Нападающий сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель ​Месси отказался приносить извинения ФИФА за инцидент, случившийся в отборочном матче против Чили. Об этом сообщает Marca. По информации издания, футболист не вышел на связь посредством видеоконференции.

Напомним, Месси был дисквалифицирован на четыре матча после того, как выругался в адрес бокового рефери матча Аргентина - Чили. Сам аргентинец утверждает, что его слова не были обращены к арбитру. В том случае, если форвард не сможет добиться апелляции, сборная Аргентины останется без своего лидера до конца отборочного цикла.

ФИФА объявила, что готова сократить этот срок до двух матчей в том случае, если Месси приедет в Цюрих на заседание дисциплинарного комитета и извинится. Но нападающий принял решение не объяснять представителям ФИФА свое поведение и не поехал в Цюрих для дачи разъяснений.