"Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Сельту" в полуфинале Лиги Европы

В четверг состоялся один полуфинальный матч Лиги Европы сезона-2017/18. Испанская "Сельта" принимала на своем поле английский "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Команда Жозе Моуриньо одержала победу в гостях со счетом 1:0. Манкунианцы должны были повести в счете еще в первом тайме, но атакующие игроки "Красных дьяволов" Мхитарян, Рашфорд и Лингард упустили практически стопроцентные возможности для взятия ворот.

Забить гостям удалось со стандартного положения: на 67-й минуте Маркус Рашфорд пробил со штрафного точно в дальний угол ворот. В оставшееся время "Манчестер" отстоял победный счет, утвердив статус фаворита пары.

Как сообщал УНИАН, в другой полуфинальной паре "Аякс" разгромил "Лион" со счетом 4:1.

Ответные поединки в парах "Манчестер Юн." - "Сельта" и "Лион" - "Аякс" пройдут 11 мая.

"СЕЛЬТА" - "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" - 0:1

Гол: 0:1 Рашфорд (67)