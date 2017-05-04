Диего Марадона допускает возможность, что он возглавит итальянский "Наполи"
16:41, 04 мая 2017Футбол
180
Живая легенда футбола Диего Марадона заявил, что может стать главным тренером "Наполи".
Диего Марадона может вернуться на тренерский мостик / sportbox.az
Живая легенда аргентинского футбола Диего Марадона ответил на вопрос, видит ли он себя в роли главного тренера итальянского «Наполи». Будучи игроком, аргентинец выступал за неаполитанцев с 1984-го по 1991 год.
«Буду ли я тренером «Наполи»? Если люди захотят, то да», — сказал Марадона в интервью, сообщает football-italia.
В составе «Наполи» Диего Марадона дважды становился чемпионом Италии, по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА.
В качестве тренера 56-летний специалист работал с такими командами, как «Текстил Мандию», «Расинг Авельянеда», «Аль-Васл», а с 2008-го по 2010 год возглавлял сборную Аргентины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter