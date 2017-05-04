Сразу два футболиста сборной Украины могут продолжить карьеру в турецком "Фенербахче"

Турецкий «Фенербахче» сделал ценовое предложение немецкому "Шальке" с намерением приобрести полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянку. "Фенербахче" готов заплатить за украинского игрока 10 млн евро.

Отметим, что в арендное соглашение «Шальке» и «Севильи» включена опция обязательного выкупа украинца за 12,5 млн евро.

"Фенербахче" после выкупа контракта игрока у "Шальке" рассчитывает сразу же перепродать Коноплянку, сообщает Bild.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» рассматривает Коноплянку в качестве замены Джермейну Ленсу.

Также "Фенербахче" проявляет интерес к другому футболисту национальной сборной Украины Руслану Малиновскому, выступающему за бельгийский "Генк". При этом права на Малиновского принадлежат «Шахтеру».