Сборная Украины по футболу среди юниоров уступила голландцам в первом матче Евро-2017
14:44, 04 мая 2017Футбол
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"Сине-желтые" стартовали в финальном турнире Евро с минимального поражения.
Голландия - Украина - 1:0 / uefa.com
Юниорская сборная Украины по футболу (U-17) сыграла первый матч в финальной части чемпионата Европы, который проходит в Хорватии.
В четверг украинской команде противостоял один из фаворитов турнира сборная Голландии, сообщает официальный сайт УЕФА.
Матч завершился победой голландцев - 1:0. Победный мяч в середине второго тайма забил Эль-Бушатауи.
Поединок прошел со значительным преимуществом голландской сборной. У ворот украинцев было создано немало голевых моментов, но надежно в большинстве эпизодов сыграл вратарь нашей команды Дани Джуниор Лтайф, родившийся в Ливане.
7 мая украинская сборная сыграет с Англией, а 10 мая - с Норвегией.
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