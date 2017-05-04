Сборная Украины по футболу среди юниоров уступила голландцам в первом матче Евро-2017

Юниорская сборная Украины по футболу (U-17) сыграла первый матч в финальной части чемпионата Европы, который проходит в Хорватии.

В четверг украинской команде противостоял один из фаворитов турнира сборная Голландии, сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч завершился победой голландцев - 1:0. Победный мяч в середине второго тайма забил Эль-Бушатауи.

Поединок прошел со значительным преимуществом голландской сборной. У ворот украинцев было создано немало голевых моментов, но надежно в большинстве эпизодов сыграл вратарь нашей команды Дани Джуниор Лтайф, родившийся в Ливане.

7 мая украинская сборная сыграет с Англией, а 10 мая - с Норвегией.