Тренер "Шахтера" Фонсека: На старте сезона не ожидал, что будем иметь 14 очков отрыва от "Динамо"

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека поделился мнением о судьбе чемпионской гонки в Премьер-лиге и о матче с «Зарей», в котором победа гарантирует горнякам завоевание золота чемпионата Украины.

"Я не хочу лукавить. Конечно, я не ожидал, что у нас будет 14 очков отрыва от «Динамо», но всегда верил, что мы можем завоевать чемпионство. Сейчас мы очень близки к этому. Я верил в свою команду и никогда не сомневался – это точно", - сказал Фонсека. Его слова передает официальный сайт команды.

"Заря" – достаточно хорошая команда. Если вы посмотрите на ее выступление в Лиге Европы, то поймете все ее качества: луганчанам практически не забивали. Нам нужно быть на высочайшем уровне, чтобы провести успешный матч против этого соперника.

С "Зарей" не сыграет Дентиньо из-за дисквалификации. Также не выйдет на поле Коваленко, так как он заболел. Но в основном наша команда в боевом составе подходит к этому сложнейшему матчу. Также надеюсь, что болельщики придут на трибуны нас поддержать. Для нас важно играть при полных трибунах", - добавил Паулу Фонсека.

«Шахтер» сыграет с «Зарей» 6 мая. Матч пройдет в Харькове.