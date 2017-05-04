На чемпионате Европы среди 17-летних УЕФА испытает новую систему послематчевых пенальти

На стартовавшем вчера чемпионате Европы по футболу среди 17-летних УЕФА протестирует новую систему послематчевых пенальти.

Согласно существующей статистике, команда, которая начинает серию первой, всегда имеет больше шансов на победу (около 60%) благодаря психологическому давлению, оказываемому на вторую команду, сообщает Squawka.

Новая система направлена на то, чтобы уравнять шансы команд.

Согласно этой системе, команды будут наносить удары не строго по очереди, как сейчас, и исполнять сразу по два удара подряд.

Сначала Команда A будет исполнять первый удар. Затем Команда В наносит второй и третий удары, после этого Команда А исполнит четвертый и пятый удары и так далее.

Финальный раунд Евро-2017 (U-17) начался вчера в Хорватии.

Сборная Украины является одним из участников турнира и сегодня проводит первую игру с командой Голландии. Также соперниками "сине-желтых" в группе D являются Англия и Норвегия.