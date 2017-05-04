Форвард "Челси" Диего Коста договорился о супердорогом контракте с китайским клубом

Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста в следующем сезоне будет играть в чемпионате Китая.

Как сообщает издание Cadena SER, в прошлую пятницу 28-летний форвард сборной Испании вместе с агентом Жорже Мендешем встретился в Лондоне с четырьмя представителями китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Стороны согласовали предварительный контракт, который будет подписан в середине мая.

Согласно контракту, Диего Коста будет зарабатывать по 30 миллион евро в год в китайской лиге. Это одна из самых высоких зарплат футболистов на данный момент в мире.

В свою очередь «Челси» получит от продажи своего нападающего в Китай около 90 миллионов евро.

Как сообщают СМИ, приоритетным вариантом усиления атаки для лондонского клуба является форвард «Реала» Альваро Мората.

Диего Коста провел в «Челси» три сезона. В текущем сезоне испанец выходил на поле в 36 играх за "Синих" и отметился 20 голами.

Напомним, в аренде в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» выступает форвард киевского «Динамо» Жуниор Мораес.