Сборная Украины по футболу сохранила 37-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала рейтинг футбольных сборных по итогам выступлений команд в апреле. Сборная Украины сохранила за собой 37-е место, сообщает официальный сайт организации.

Читайте такжеФИФА заявила об использовании видеоповторов на ближайшем чемпионате мира Топ-десятка команд планеты осталась без изменений. Возглавляет рейтинг сборная Бразилии. За нею расположились команды Аргентины, Германии, Чили, Колумбии, Франции, Бельгии, Португалии, Швейцарии и Испании.