Сборная Украины по футболу сохранила 37-е место в рейтинге ФИФА
12:26, 04 мая 2017Футбол
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По итогам апреля футбольная сборная Украины осталась на той же позиции, на которой находилась месяц назад.
Reuters
ФИФА опубликовала рейтинг футбольных сборных по итогам выступлений команд в апреле. Сборная Украины сохранила за собой 37-е место, сообщает официальный сайт организации.
Читайте такжеФИФА заявила об использовании видеоповторов на ближайшем чемпионате мира Топ-десятка команд планеты осталась без изменений. Возглавляет рейтинг сборная Бразилии. За нею расположились команды Аргентины, Германии, Чили, Колумбии, Франции, Бельгии, Португалии, Швейцарии и Испании.
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