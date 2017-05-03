Туринский "Ювентус" на классе обыграл "Монако" в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов

В Монако на стадионе "Луи II" состоялся первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов между "Монако" и туринским "Ювентусом".

Итальянский клуб добился победы на выезде со счетом 2:0, сообщает официальный сайт УЕФА.

Оба мяча в составе "Старой Синьоры" провел аргентинский форвард Гонсало Игуаин - он отличился на 29-й и 59-й минутах. В обоих случаях аргентинцу удачно ассистировал Дани Алвес.

39-летний голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон провел в Монако 100-й матч в рамках Лиги чемпионов и сумел сохранить ворота "сухими".

"Ювентус" имеет реальный шанс во второй раз за три года сыграть в финале Лиги чемпионов.

Ответный поединок "Ювентуса" и "Монако" состоится 9 мая в Турине.

"МОНАКО" - "ЮВЕНТУС" - 0:2

Голы: 0:1 Игуаин (29), 0:2 Игуаин (59)