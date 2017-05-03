Голландский "Аякс" в увлекательной домашней битве разгромил "Лион" в полуфинале Лиги Европы

В Амстердаме состоялся первый матч полуфинала Лиги Европы. Амстердамский "Аякс" на домашней арене в отличном стиле обыграл французский "Лион" со счетом 4:1, сообщает официальный сайт УЕФА.

Дубль в составе голландского клуба сделал Бертран Траоре, еще по одному разу отличились Дольберг и Юнес. В составе гостей гол провел ветеран команды Матье Вальбуэна.

В другом полуфинале завтра сыграют испанская "Сельта" и английский "Манчестер Юнайтед".

"АЯКС" - "ЛИОН" - 4:1

Голы: 1:0 Траоре (25), 2:0 Дольберг (34), 3:0 Юнес (49), 3:1 Вальбуэна (66), 4:1 Траоре (71)