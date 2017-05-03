Голландский "Аякс" в увлекательной домашней битве разгромил "Лион" в полуфинале Лиги Европы
21:47, 03 мая 2017Футбол
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Легендарный клуб из Амстердама близок к выходу в финал еврокубка.
"Аякс" - "Лион" - 4:1 / Reuters
В Амстердаме состоялся первый матч полуфинала Лиги Европы. Амстердамский "Аякс" на домашней арене в отличном стиле обыграл французский "Лион" со счетом 4:1, сообщает официальный сайт УЕФА.
Дубль в составе голландского клуба сделал Бертран Траоре, еще по одному разу отличились Дольберг и Юнес. В составе гостей гол провел ветеран команды Матье Вальбуэна.
В другом полуфинале завтра сыграют испанская "Сельта" и английский "Манчестер Юнайтед".
"АЯКС" - "ЛИОН" - 4:1
Голы: 1:0 Траоре (25), 2:0 Дольберг (34), 3:0 Юнес (49), 3:1 Вальбуэна (66), 4:1 Траоре (71)
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