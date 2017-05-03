Футболист Роман Зозуля отклонил предложение американского клуба и останется в Испании

18:21, 03 мая 2017
Футбол
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Переговоры с клубом "Нью-Йорк Космос" завершились безрезультатно.

Роман Зозуля остается в "Бетисе" / marca.com

Нападающий сборной Украины Роман Зозуля не станет принимать предложение американского клуба "Нью-Йорк Космос" и до конца текущего сезона останется в испанском "Бетисе".

Агент нападающего Владимир Кузьменко заявил, что игрок решил остаться в Испании.

«Могу сказать только одно — пока решили с Ромой остаться здесь», — сказал Кузьменко, сообщает Sport Arena.

Сегодня сообщалось, что Зозуля ведет переговоры с «Нью-Йорк Космос».

Напомним, что по правилам ФИФА Роман Зозуля не имеет права получать игровую практику в чемпионате Испании. Вместе с тем ФИФА разрешила Зозуле перейти в любой клуб из чемпионата, который начинается в 2017 году.

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Теги: #футбол#США#Испания#сборная Украины