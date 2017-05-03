Игрок сборной Украины Роман Зозуля ведет переговоры с клубом "Нью-Йорк Космос"

Нападающий сборной Украины и испанского «Бетиса» Роман Зозуля может продолжить карьеру в американском клубе «Нью-Йорк Космос», сообщает Estadio Deportivo.

Переговоры ведутся уже на протяжении 20 дней, но пока договоренности достичь не удалось.

Трансферное окно в Северной Америке открыто до 8 мая.

«Нью-Йорк Космос» выступает в НАСЛ – второй по рангу лиге Северной Америки.

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила Зозуле перейти в любой клуб из чемпионата, который начинается в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, Роман Зозуля, являющийся игроком "Бетиса", согласно правилам ФИФА не может получать игровую практику в Испании, поскольку в нынешнем сезоне уже числился в трех клубах — "Днепре", "Бетисе" и "Райо Вальекано".