Четыре сотни Криштиану Роналду: еще один невероятный рекорд португальца

Форвард «Реала» Криштиану Роналду, отметившийся хет-триком в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0), покорил еще одну бомбардирскую высоту.

Третий мяч в ворота "Атлетико" стал 400-м для Роналду в составе мадридского "Реала", сообщает официальный твиттер клуба.

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Криштиану Роналду перешёл в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед».

Как сообщал УНИАН, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Атлетико" Криштиану Роналду обновил целый ряд бомбардирских рекордов.