Четыре сотни Криштиану Роналду: еще один невероятный рекорд португальца
Третий мяч в ворота "Атлетико" стал для Криштиану Роналду 400-м в составе "Реала".
Форвард «Реала» Криштиану Роналду, отметившийся хет-триком в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0), покорил еще одну бомбардирскую высоту.
Третий мяч в ворота "Атлетико" стал 400-м для Роналду в составе мадридского "Реала", сообщает официальный твиттер клуба.
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Криштиану Роналду перешёл в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед».
Как сообщал УНИАН, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Атлетико" Криштиану Роналду обновил целый ряд бомбардирских рекордов.
...398, 399... 400! ⚽— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 2 травня 2017 р.
⭐ @Cristiano ⭐#HalaMadridpic.twitter.com/p8bwfd2Ui4