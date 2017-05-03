Динамовец Ярмоленко установил уникальное достижение в чемпионате Украины

В выездном матче чемпионата Украины с «Черноморцем» (4:1) нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко установил уникальное достижение. Два мяча в ворота «моряков» стали для капитана «Динамо» 10-м и 11-м результативными ударами в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

Таким образом, Ярмоленко стал первым игроком в истории проведения чемпионата Украины, которому удалось в семи сезонах (причём подряд) забить не меньше 10 мячей, сообщает пресс-служба клуба.

До этого лучшим показателем мог похвастаться Евгений Селезнёв, который входил в число лучших бомбардиров в шести сезонах (2007/2008, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014, 2015/2016).

Отметим, что лучший показатель результативности Ярмоленко имел в сезоне 2014/2015, когда забил в ворота соперников 14 мячей. В нынешнем чемпионате в его активе 11 результативных ударов и еще пять туров в запасе, чтобы улучшить собственный рекорд.