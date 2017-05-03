Криштиану Роналду обсудил свой пассивный офсайд с арбитрами

Форвард "Реала" Криштиану Роналду, забивший три гола в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с "Атлетико" (3:0), обсудил в перерыве игры с главным арбитром Мартином Аткинсоном эпизод со своим первым голом.

Об этом сообщает Проспорт ТСН.

"Офсайда ведь не было? Я находился в пассивном положении. Разве вы не видели? Я не вмешивался", - сказал Роналду арбитру.

Португальский нападающий находился в пассивном положении вне игры во время подачи Серхио Рамоса, однако в следующий момент, когда подавал Каземиро, Роналду был уже в правильном положении и забил гол.

Как сообщал УНИАН, первый полуфинальный матч между "Реалом" и "Атлетико" завершился победой "сливочных" со счетом 3:0. Все голы забил Криштиану Роналду, обновивший при этом целый ряд бомбардирских рекордов.