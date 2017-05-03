Криштиану Роналду собрал охапку рекордов благодаря голевой феерии в полуфинале ЛЧ

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал первым игроком, забившим 50 и более голов в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщил Opta Sports.

Первый мяч в ворота "Атлетико" в первой полуфинальной игре во вторник стал 50-м для португальца в рамках плей-офф главного турнира Европы. Соответственно теперь на его счету 52 гола в рамках плей-офф, тогда как в групповых турнирах - 51 забитый мяч.

Криштиану Роналду еще больше увеличил свой голевой актив в Лиге чемпионов за историю. Теперь у него 103 гола. У ближайшего преследователя - Лионеля Месси - 94.

Также португалец вышел на первое место среди бомбардиров полуфинальных матчей. На его счету уже 13 мячей в полуфиналах Кубка чемпионов. У Альфредо Ди Стефано 11 голов.

В последних трех матчах Лиги чемпионов Роналду забил 8 голов, оформив хет-трик в двух матчах подряд.

Также Криштиану Роналду стал лучшим голеадором за историю мадридских дерби. В общей сложности в матчах с «Атлетико» на его счету уже 21 гол.