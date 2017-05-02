Роналду сделал хет-трик и оформил победу "Реала" над "Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионов

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов мадридский "Реал" разгромил земляков из мадридского "Атлетико" со счетом 3:0, сообщает официальный сайт УЕФА.

Героем в составе "сливочных" вновь стал португалец Криштиану Роналду, который оформил хет-трик.

Роналду открыл счет уже на 10-й минуте, забив головой после подачи Каземиро. Во второй половине встречи лидер "Реала" продолжил свой бенефис. На 73-й минуте прошел пас от Бензема, и Роналду забил второй мяч. На 86-й минуте очередная атака хозяев завершилась пасом Лукаса Васкеса на Роналду, который вновь был точен.

Победа 3:0 почти гарантирует "Реалу" путевку в финал. Ответная игра состоится 10 мая на домашней арене "Атлетико".

"РЕАЛ" - "АТЛЕТИКО" - 3:0

Голы: Роналду (10), Роналду (73), Роналду (86).