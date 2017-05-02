Экс-игрок "Динамо" признан лучшим футболистом чемпионата Австралии

Экс-футболист киевского "Динамо" Милош Нинкович признан лучшим игроком чемпионата Австралии.

С лета 2015 года Милош Нинкович выступает за футбольный клуб "Сидней".

На официальной церемонии определения лауреатов сезона Милош Нинкович был признан лучшим футболистом чемпионата Австралии, сообщил официальный сайт ФК "Сидней".

В нынешнем сезоне серб в 27-ми матчах забил 9 голов и отдал 10 голевых передач, а благодаря ему «Сидней» выиграл регулярный чемпионат и пробился в финал плей-офф, который состоится 7 мая.

Милош Нинкович выступал за киевское «Динамо» с 2004-го по 2013-й годы. За это время он провел 109 матчей в высшем дивизионе чемпионата Украины и забил 14 мячей.