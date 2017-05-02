Форвард "МЮ" Златан Ибрагимович успешно перенес операцию на колене в США

Шведский форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович успешно перенес операцию на колене. Операция прошла в одном из медицинских центров в Питтсбурге (США).

35-летний нападающий получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом". У Ибрагимовича были диагностированы значительные повреждения связок колена. СМИ поспешили сообщить, что игрок после такой травмы может завершить карьеру.

По прогнозам врачей, Ибрагимович сможет вернуться на поле только через 8-9 месяцев. Тем не менее, о завершении карьеры речь не идет, заявил агент футболиста Мино Райола.

"Златан Ибрагимович успешно перенес операцию. Его ждет полное восстановление. Полученная травма не из разряда тех, после которых футболисты завершают карьеру, - сказал Райола, чьи слова приводит ESPN. – Златан начал реабилитацию в центре в Питтсбурге. Ни он, ни члены медицинского штаба не готовы к комментариям на данный момент, вся информация поступит позже".

Ранее сообщалось, что Златан больше не будет выступать за «Манчестер Юнайтед». В его планах - подписать краткосрочный контракт с одним из клубов американской лиги MLS и играть в США.

В текущем сезоне швед забил за «Манчестер Юнайтед» 28 мячей.