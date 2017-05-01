Мюнхенской «Баварии» удалось выдающееся достижение. Победа в чемпионате Германии, которую клуб официально оформил в субботу, стала пятым подряд титулом чемпиона страны, сообщает Reuters.

Это - обновление рекорда чемпионатов Германии. В прошлом году "Бавария" уже становилась первым немецким клубом, одержавшим четыре подряд победы в чемпионате. В сезоне-2016/17 эта серия была продлена. Благодаря победе над «Вольфсбургом» со счётом 6:0 команда Карло Анчелотти в пятый раз подряд привозит Серебряную Салатницу в Мюнхен!

«Победа в чемпионате - это самый почетный титул. Мы стали чемпионами в пятый раз подряд. Это нечто невероятное! Мы провели хороший сезон и совершенно заслуженно стали чемпионами», - отметил председатель правления «Баварии», выдающийся в прошлом игрок Карл-Хайнц Румменигге.