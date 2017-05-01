Капитан "Шахтера" Дарио Срна в 35 лет подписал новый контракт с горняками

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт горняков.

Новый контракт Срны с "Шахтером" рассчитан до лета 2018 года, тогда как его предыдущее соглашение истекало после окончания текущего сезона.

Дарио Срна выступает за "Шахтер" с 2003 года, и является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей. Он 524 выходил на поле в составе донецкого клуба и забил 49 мячей.

В составе "оранжево-черных" Срна восемь раз выигрывал чемпионат Украины, по шесть раз — Кубок и Суперкубок Украины, а также становился обладателем Кубка УЕФА в 2009 году.

В текущем сезоне Дарио, несмотря на солидный по футбольным меркам возраст, остается основным игроком команды и уже сыграл за "Шахтер" 31 матч во всех турнирах, отметившись 1 голом и 9 голевыми передачами.

Сегодня капитану горняков исполнилось 35 лет.

Напомним, зимой активный интерес к Срне проявляла "Барселона", но хорват отклонил предложение каталонцев. Позже он заявил, что планирует завершить карьеру в "Шахтере".