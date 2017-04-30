"Динамо" обыграло "Черноморец" и гарантировало себе 2-е место в УПЛ

В Киеве завершился заключительный матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" выступал в роли номинальных хозяев игры с "Динамо" и проиграл сопернику, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 1:4.

Матч проходил в Киеве по договоренности клубов из-за неудовлетворительного состояния газона арены "Черноморец" в Одессе.

Киевляне очень мощно начали матч и решили судьбу победителя уже в первом тайме.

На 2-й минуте счет открыл Андрей Ярмоленко. После идеальной передачи Шепелева мяч принял Ярмоленко, подработал и с линии штрафной пробил под перекладину. А в концовке тайма киевляне дважды поразили ворота соперника. На 41-й минте отличился Артем Беседин. В атаке киевлян Ярмоленко мягкой передачей в штрафную вывел Беседина на удар, и тот, приняв мяч на грудь, вторым касанием отправил мяч в девятку. А спустя 2 минуты, на 43-й, счет до крупного довел Домагой Вида. После навеса с углового Вида сыграл на опережение и головой отправил мяч в ворота.

Во втором тайме "Динамо" спокойно удержало преимущество в счете. На 80-й минуте Ярмоленко сделал дубль, реализовав пенальти. В ответ, на 84-й минуте, Никита Татарков забил гол престижа. После сильнейшего дальнего удара игрока одесситов, мяч ударился перед Ковалем в газон и влетел в верхний угол.

Таким образом, "Динамо" сохранило отставание от горняков в 14 очков (72 против 58) и не позволило основному сопернику уже сегодня стать чемпионом Украины. Вместе с тем, киевляне до 16 очков увеличили отрыв от луганской "Зари" (42) и уже точно не опустится ниже 2-го места в итоговой турнирной таблице.