"Днепр" обыграл "Волынь" и увеличил отрыв в турнирной таблице Премьер-лиге

В Луцке завершился матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором местная "Волынь" принимала "Днепр" и уступила, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Игра проходила в достаточно нервной борьбе, присущей аутсайдерам турнирной таблицы. Небольшое преимущество имели хозяева поля, который много атаковали, но безрезультатно.

Решающий эпизод игры произошел на 90-й минуте, когда Лунев ворвался в штрафную чуть левее центра и ему подставил ногу Горопевшек - пенальти. Гол с пенальти забил Евгений Чеберко, который сильно пробил правее центра ворот. В то же время, вратарь "Волыни" Недилько улетел в правый от себя угол.

Таким образом, "Днепр" набрал 18 очков и существенно оторвался от "Волыни" (13) в борьбе за 11-12 места в турнирной таблице УПЛ.