"Заря" не сумела обыграть "Олимпик" в матче Премьер-лиги

В Киеве, на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского, завершился матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором донецкий "Олимпик" принимал луганскую "Зарю" и смог удержать ничью, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:1.

Луганчане, которые находятся выше в турнирной таблице, активно начали матч и сумели забить гол уже на 17-й минуте. После передачи от Харатина из центра поля Петряк принял мяч на левом фланге, подработал и сделал мягкий наброс в район 11-тиметровой отметки, где Паулиньо точно пробил в правый от себя угол - 0:1.

Впрочем, удержать свое преимущество номинальные гости не сумели. Уже во втором тайме, в концовке игры, на 75-й минуте дончане сравняли счет. Шестаков прокинул мяч по правому флангу и сделал навес на дальнюю штангу, а Немчанинов головой отправил мяч в ближний угол.

В концовке игры произошел весьма спорный эпизод. Мяч попал в руку Федориву в штрафной "Олимпика" и луганчане побежали к арбитру требовать пенальти. В результате, самый активный из игроков "Зари" Артем Гордиенко получил - красную карточку, "горчичник" за разговоры, который для него стал вторым в матче.

Таким образом, в турнирной таблице у "Зари" теперь 42 очка и, команда по-прежнему занимает 3-е место. У "Олимпика" 36 баллов и то же, что и раньше, 6-е месте.