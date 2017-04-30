Премьер-лига, 27-й тур, "Черноморец" - "Динамо": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве происходит поединок 27-го тура Лиги Пари-Матч сезона 2016/2017, в котором одесский «Черноморец» принимает киевское «Динамо», сообщает официальный сайт соревнований.

Игра проходит на столичном НСК «Олимпийский» по договоренности команд, из-за неудовлетворительного состояния газона арены "Черноморец".

Встречаются команды, которые занимают в турнирной таблице, соответственно, 5-е и 2-е места. На счету "Черноморца" 37 очков, у "Динамо" - 55 баллов.

Киевляне выиграли четыре из последних пяти матчей, но уступили в заключительной игре донецкому "Шахтеру" и вновь отстают от соперника на 14 баллов. Вместе с тем, киевляне на те же 14 баллов опережают луганскую "Зарю" в борьбе за серебряные-бронзовые медали чемпионата Украины.

В свою очередь, одесситы отчаянно борются за место в еврокубковой зоне с "Александрией" (37 очков), донецким "Олимпиком" (35) и "Зарей" (41).

Матч "Черноморец" - "Динамо" начнется в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.