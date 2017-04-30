Премьер-лига, 27-й тур, "Волынь" - "Днепр": видео онлайн-трансляция
13:50, 30 апреля 2017Футбол
746
В Луцке проходит матч аутсайдеров чемпионата Украины по футболу.
footboom.com
Сегодня в Луцке проходит матч матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимает на своем поле "Днепр", сообщает официальный сайт соревнований.
В этой игре встречаются аутсайдеры турнира, которые занимают 11-12 места. У "Волыни" на данный момент 13 очков и 12-е место, у "Днепра" 15 очков и 11-я строчка в турнирной таблице.
Матч крайне важен для обеих команд в турнирном плане. Оба коллектива борятся за место в элитном дивизионе на следующий сезон 2017/18. Также в этой борьбе учавствуют "Карпаты" (Львов) - 21 балл.
Матч в Луцке начнется в 14.00.
ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter