Премьер-лига, 27-й тур, "Волынь" - "Днепр": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимает на своем поле "Днепр", сообщает официальный сайт соревнований.

В этой игре встречаются аутсайдеры турнира, которые занимают 11-12 места. У "Волыни" на данный момент 13 очков и 12-е место, у "Днепра" 15 очков и 11-я строчка в турнирной таблице.

Матч крайне важен для обеих команд в турнирном плане. Оба коллектива борятся за место в элитном дивизионе на следующий сезон 2017/18. Также в этой борьбе учавствуют "Карпаты" (Львов) - 21 балл.

Матч в Луцке начнется в 14.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.