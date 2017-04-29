"Ворскла" обыграла "Сталь" в матче Премьер-лиги

В Полтаве завершился матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором местная "Ворскла" обыграла "Сталь" из Каменского, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 2:0.

Судьба матча была решена во второй половине первого тайма. На 29-й минуте счет открыл Вячеслав Шарпар, реализовавший пенальти. А спустя 10 минут гол забил Павел Ребенок. Гости провалились на правом фланге, чем воспользовался Хлебас, который сделал передачу вдоль ворот, и Ребенок отправил мяч в ворота.

Таким образом, "Ворскла" вновь обогнала в таблице "Зирку" (29 очков, 9-е место) и сравнялась в борьбе за 7-8 места со "Сталью" - по 31 очку.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня "Зирка" выиграла у львовских "Карпат" со счетом 3:2.

Остальные матчи 27-го тура соревнвоаний состоятся в воскресенье, 30 апреля.