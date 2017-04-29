"Зирка" обыграла "Карпаты" в матче Премьер-лиги с пятью голами

В Кропивницком завершился стартовый матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Зирка" на своем поле обыграла львовские "Карпаты", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завешился со счетом 3:2.

Гости активнее начали матч и уже на 15-й минуте открыли счет. Гол с пенальти забил Александр Гладкий. А в середине первого тайма "Зирка" перехватила инициативу и в течение трех минут не только сравняла счет, но и вышла вперед. На 27-й минуте Дмитрий Билоног сравнял счет, а на 30-й Игорь Загальский реализовал второй пенальти в этом матче и вывел свою команду вперед. Наконец, на 45-й минуте, Максим Драченко довел счет до 3:1.

После перерыва, в самом начале второго тайма, игрок "Карпат" Алексей Гуцуляк сократил разницу в счете, но большего сделать львовяне так и не сумели - 3:2.

Таким образом, "Зирка" набрала 29 очков в турнирной таблице, опередила "Ворсклу" (28) в борьбе за 8-9-е места, и увеличила отрыв от "Карпат" до 8 очков (21, 10-е место).