"Шахтер" продлил контракт с Ракицким на 5 лет

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) подписал контракт с защитником Ярославом Ракицким, сообщает официальный сайт горняков.

Новое соглашение рассчитано на пять лет.

– Счастлив, что продолжаю защищать цвета родного клуба. Я горжусь, что играю в футболке «Шахтера», – это моя жизнь, – сказал Ярослав. – Мое сердце всегда было и есть оранжево-черным. Я раньше говорил и сейчас повторю: хочу завершить свою футбольную карьеру в «Шахтере».

Ярослав Ракицкий – воспитанник Академии «горняков». За первую команду дебютировал в августе 2009 года. Всего в футболке дончан провел 272 официальных матча, забил 12 голов. В этом сезоне 26-летний защитник сыграл 27 поединков.

Вместе с «Шахтером» Ярослав завоевал 14 трофеев: Чемпион Украины 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годов, Обладатель Кубка Украины 2011, 2012, 2013, 2016 годов, Обладатель Суперкубка Украины 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 годов.