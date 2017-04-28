"Шахтер" продлил контракт с Ракицким на 5 лет

18:24, 28 апреля 2017
Футбол
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Воспитанник академии "горняков" выступает в команде с 2009-го года.

Согласно новому контракту Ракицикий будет выступать за "Шахтер" еще минимум пять лет / shakhtar.com

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) подписал контракт с защитником Ярославом Ракицким, сообщает официальный сайт горняков

Новое соглашение рассчитано на пять лет.

– Счастлив, что продолжаю защищать цвета родного клуба. Я горжусь, что играю в футболке «Шахтера», – это моя жизнь, – сказал Ярослав. – Мое сердце всегда было и есть оранжево-черным. Я раньше говорил и сейчас повторю: хочу завершить свою футбольную карьеру в «Шахтере».

Ярослав Ракицкий – воспитанник Академии «горняков». За первую команду дебютировал в августе 2009 года. Всего в футболке дончан провел 272 официальных матча, забил 12 голов. В этом сезоне 26-летний защитник сыграл 27 поединков.

Вместе с «Шахтером» Ярослав завоевал 14 трофеев: Чемпион Украины 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годов, Обладатель Кубка Украины 2011, 2012, 2013, 2016 годов, Обладатель Суперкубка Украины 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 годов. 

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Теги: #футбол#Шахтер#УПЛ