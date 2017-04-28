Все 45 членов ФФУ поддержали кандидатуру Павелко на новых выборах президента ФФУ

В Доме футбола состоялось заседание Комиссии по реорганизации Федерации футбола Украины, сообщает пресс-служба ФФУ.

По итогам работы Комиссии рассмотрено три вопроса: о рассмотрение руководящими органами членов ФФУ решений XIX Конгресса Федерации, о подведении итогов по выдвижению делегатов от членов ФФУ на Конгрессе, который состоится 16 июня 2017 г., и о выдвижении членами ФФУ кандидатур на должность президента Федерации.

Читайте такжеКандидатуру Павелко на выборах президента ФФУ поддержали уже 15 из 26 региональных федерацийКомиссия проверила и официально подтвердила, что получила все протоколы заседаний руководящих органов от 45 членов ФФУ. Согласно полученным документам, все члены Федерации поддержали решение XIX Конгресса, в частности, относительно проведения реорганизации ФФУ. Также, Комиссия установила, что все 45 членов ФФУ надлежащим образом, согласно Уставу Федерации, избрали всех делегатов для участия в Конгрессе, который состоится 16 июня 2017 г.

Комиссия, согласно полученных выписок из протоколов заседаний руководящих органов членов ФФУ, определила, что всеми 45 членами Федерации для участия в выборах президента ФФУ выдвинута одна кандидатура – действующего руководителя Павелко Андрея Васильевича.

Соответствующая официальная информация и приглашение для участия в предстоящем Конгрессе будут направлены делегатам Конгресса и членам Федерации.

Как сообщал УНИАН, выборы президента ФФУ состоятся 16 июня.