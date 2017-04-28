КДК ФФУ дисквалифицировал 14 экс-футболистов харьковского "Металлиста" за договорные матчи

Контрольно-дисциплинарным комитетом ФФУ завершено рассмотрение дела по заявлению Комитета по этики и честной игре относительно материалов проверки в отношении четырнадцати футболистов ФК «Металлист» (Харьков), сообщает официальный сайт ФФУ.

К игрокам применены следующие санкции:

Малыку Е.В. – запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 2 года безусловно и пожизненно условно;

Глотку Г.А. - запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год;

Малиновскому Н.В. - запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год и 1 год условно;

Скаржинскому Д.Е. - запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 3 года и пожизненно условно;

Аверьянову М.А. - запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год определенно и 2 года условно;

Бойчуку Б.С. - запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год определенно и 1 год условно;

Ткаченко Д.И. - запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год определенно и 2 года условно;

Медведеву О.А. - запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 3 года безусловно и пожизненно условно;

Безклубюку М.Г. - запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год определенно и 2 года условно;

Рамазанову Г.М. - запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год определенно и 1 год условно;

Клюшко Д.В. - запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год определенно и 2 года условно;

Соломахе Д.Д. - запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год определенно и 1 год условно;

Дьякову Д.В. - запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на шесть месяцев безусловно и 1 год условно;

Сизом С.А. - запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на шесть месяцев безусловно и 1 год условно.

Для всех футболистов Контрольно-дисциплинарным комитетом ФФУ также установлен испытательный срок в 2 года, в течение которого они должны доказать личным поведением свое исправление.

Как сообщал УНИАН, "Металлист" - бывший украинский футбольный клуб из Харькова. Серебряный призер Чемпионата Украины по футболу сезона 2012/13 годов. Семикратный бронзовый призер Чемпионата Украины по футболу, четвертьфиналист Лиги Европы УЕФА сезона 2011/2012 годов. В чемпионате Украины по футболу сезона 2015/16 годов занял 10 место, но за огромные долги перед футболистами, тренерским штабом и обслуживающим персоналом, клуб не прошел аттестацию для участия в Чемпионате Украины по футболу сезона 2016/17 и потерял профессиональный статус.

После распада «Металлиста» в Харькове были созданы два клуба. С июля 2016 года команда под названием СК «Металлист», созданная владельцем «Металлиста» Сергеем Курченко, играет в чемпионате Харьковской области. В августе 2016 года новый клуб под названием «Металлист 1925» начал выступать в украинской любительской футбольной лиге.