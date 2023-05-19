Уже сегодня, 19 мая, телеканал УНИАН будет транслировать первый матч в рамках 27-го тура чемпионата Украины по футболу между командами "Днепр-1" – "Колос". Игра начнется в 14:00 из Ужгорода.

Следующие два матча запланированы на 20 и 21 мая. В частности, уже в эту субботу, 20 мая, в 14:00 состоится игра между командами "Заря" – "Ингулец" в Киеве. А в воскресенье, 21 мая, команды "Рух" - "Львов" проведут игру во Львове. Начало в 17:00.

К слову, по результатам предыдущего, 26-го тура УПЛ, в турнирной таблице лидирует "Шахтер". Вторую строчку рейтинга занимает "Днепр-1", третью - "Заря". Четвертое и пятое место заняли "Динамо" и "Александрия" соответственно. Всего в чемпионате по футболу 2022-2023 участвуют 16 команд, соревнующихся в два круга. Завершение чемпионата запланировано на 3 июня.

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Напомним, что кроме бесплатной трансляции на ТВ, зрители могут присоединиться к просмотру в свободном доступе на платформе Кино и телевидения Киевстар ТВ, что является партнерским проектом Киевстар и 1+1 media. Также трансляция матча будет проходить на спортивных Digital-площадках медиагруппы – FootballHub и "ПРОФУТБОЛ Digital".

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину, в целях безопасности все матчи проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут направляться в ближайшее укрытие.

Кроме этого, в рамках футбольных поединков украинской Премьер-лиги, которые транслируются в эфире ресурсов 1+1 media, медиагруппа совместно с Фондом "Повернись живым" запустили сбор средств на "Лигу аэроразведки" для закупки мобильных пунктов БПЛА. Это специальные вездеходные автомобили, оборудованные автономной энергосистемой, рабочими местами для операторов, инструментами для ремонта и отдельными местами для размещения больших беспилотников. Сбор будет проходить до июня включительно.

Сделать свой благотворительный взнос неравнодушные болельщики смогут, перейдя на специальную Банку Фонда "Пункты управления БпЛА" через QR-код, который будет размещен во время трансляций. К тому же присоединиться к сбору все желающие смогут и вне трансляций. Для этого следует выбрать любой удобный способ: специальный проектный счет, размещенный на сайте Фонда по этой ссылке; Банка Фонда, доступная здесь.