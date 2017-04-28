Турецкий "Фенербахче" летом может выкупить Евгения Коноплянку

В услугах 27-летнего полузащитника "Шальке" (Гельзенкирхен) и сборной Украины Евгения Коноплянки заинтересован турецкий "Фенербахче".

Как сообщает турецкий портал fotospor, летом "Фенербахче" может расстаться с голландским хавбеком Джермейном Ленсом, известным в Украине по выступлениям в составе киевского "Динамо". В услугах голландского футболиста якобы заинтересованы несколько клубов из чемпионатов европейской топ-пятерки.

Турецкие источники утверждают, что заменой голландцу может стать украинский полузащитник Евгений Коноплянка. Дескать, "Фенербахче" уже выходил на связь с представителями Коноплянки, "Шальке" и "Севильи", которой принадлежат права на исполнителя.