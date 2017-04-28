Поступили в продажу билеты на финальный матч Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер"
10:16, 28 апреля 2017Футбол
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Стоимость билетов на решающий поединок грандов - от 50 до 250 гривен.
Стадион "Металлист" / footboom.com
Поступили в продажу билеты на финал Кубка Украины, в котором сыграют «Динамо» и «Шахтер».
Стоимость билетов от 50 до 250 грн, VIP-билеты – 600 грн.
Билеты можно приобрести в интернете, а также со второй половины дня 28 апреля в кассе харьковского стадиона «Металлист», сообщает Трибуна.
Командам-финалистам предложено забронировать квоту в 6000 мест.
Финал Кубка Украины состоится 17 мая в Харькове на стадионе "Металлист". Начало встречи - в 21.00.
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