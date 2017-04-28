Поступили в продажу билеты на финальный матч Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер"

Поступили в продажу билеты на финал Кубка Украины, в котором сыграют «Динамо» и «Шахтер».

Стоимость билетов от 50 до 250 грн, VIP-билеты – 600 грн.

Билеты можно приобрести в интернете, а также со второй половины дня 28 апреля в кассе харьковского стадиона «Металлист», сообщает Трибуна.

Командам-финалистам предложено забронировать квоту в 6000 мест.

Финал Кубка Украины состоится 17 мая в Харькове на стадионе "Металлист". Начало встречи - в 21.00.