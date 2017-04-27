Немецкая "Бавария" выкупила игрока итальянского "Ювентуса"

17:02, 27 апреля 2017
Футбол
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Кингсли Коман будет выступать в немецком клубе до 2020 года.

Согласно новому контракту Коман проведет в "Баварии" еще три сезона / fcbayern.com

Руководство немецкого ФК "Бавария" (Мюнхен) активировала опцию выкупа французского легионера Кингсли Комана у итальяского "Ювентуса" (Турин), сообщает официальный сайт "Баварии".

20-летний игрок сборной Франции перешел в "Баварию" в августе 2015 года на правах аренды. Новый контракт Комана рассчитан до 30 июня 2020 года.

«Кингсли Коман - важный элемент будущего формирования нашей команды. Поэтому мы приняли решение активировать опцию выкупа. Кингсли - подающий надежды футболист с большим потенциалом. Мы уверены, что он сможет помочь нам в ближайшие годы», - заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

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Теги: #футбол#Германия#Бавария