Немецкая "Бавария" выкупила игрока итальянского "Ювентуса"
17:02, 27 апреля 2017Футбол
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Кингсли Коман будет выступать в немецком клубе до 2020 года.
Согласно новому контракту Коман проведет в "Баварии" еще три сезона / fcbayern.com
Руководство немецкого ФК "Бавария" (Мюнхен) активировала опцию выкупа французского легионера Кингсли Комана у итальяского "Ювентуса" (Турин), сообщает официальный сайт "Баварии".
20-летний игрок сборной Франции перешел в "Баварию" в августе 2015 года на правах аренды. Новый контракт Комана рассчитан до 30 июня 2020 года.
«Кингсли Коман - важный элемент будущего формирования нашей команды. Поэтому мы приняли решение активировать опцию выкупа. Кингсли - подающий надежды футболист с большим потенциалом. Мы уверены, что он сможет помочь нам в ближайшие годы», - заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
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